В Перми следователи выясняют обстоятельства гибели 13-летнего подростка

Это уже не первый случай за последнее время. Ранее стало известно, что в селе Усть-Качка Пермского края найдено тело подростка. Предварительно, погибшему было 14 лет. Также URA.RU рассказывало, что в поселке Комарихинский Чусовского округа при странных обстоятельствах погиб 15-летний школьник. По факту смерти подростка следователи СУ СК по Прикамью возбудили уголовное дело.