В СК выясняют обстоятельства гибели подростка.
В Перми следователи выясняют обстоятельства гибели 13-летнего подростка возле жилого дома в Индустриальном районе. Тело нашли у одного из многоквартирных домов на улице Шоссе Космонавтов.
«Следователями СК России расследуется уголовное дело, возбужденное по факту смерти 13-летнего подростка», — сообщила пресс-служба ведомства в беседе с «КП-Пермь». Детали случившегося не раскрываются.
Ранее telegram-канал «ЧП Пермь» со ссылкой на очевидцев писал, что инцидент произошел рядом с подъездом жилого дома. Местные жители утверждали, что погибшему якобы было 21 год. По их словам, накануне неизвестные избили молодого человека, распылили в его сторону перцовый баллончик и забрали ценности. После комментария СК стало известно, что погибшим значится 13-летний подросток.
Это уже не первый случай за последнее время. Ранее стало известно, что в селе Усть-Качка Пермского края найдено тело подростка. Предварительно, погибшему было 14 лет. Также URA.RU рассказывало, что в поселке Комарихинский Чусовского округа при странных обстоятельствах погиб 15-летний школьник. По факту смерти подростка следователи СУ СК по Прикамью возбудили уголовное дело.