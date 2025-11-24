В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов

Ранее Министерство обороны сообщило, что в период с 13:00 до 20:00 по московскому времени российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над акваторией Чёрного моря, Крымом и Белгородской областью.