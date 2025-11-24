Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов

В ночь с 23 на 24 ноября в аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Такой информацией поделилась пресс-служба Росавиации.

Источник: Life.ru

«Аэропорт Тамбов (Донское). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении, опубликованном в 0:02 по московскому времени.

Как добавили в Федеральном агентстве воздушного транспорта, эти ограничения необходимы для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажей.

Ранее Министерство обороны сообщило, что в период с 13:00 до 20:00 по московскому времени российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над акваторией Чёрного моря, Крымом и Белгородской областью.