В Швеции женщина выпала из вагонетки аттракциона и разбилась

В столичном парке развлечений Gröna Lund в Швеции произошёл несчастный случай: одна из посетительниц выпала из вагонетки аттракциона Jetline. Инцидент случился 25 июня 2025 года и привёл к серьёзным последствиям для нескольких гостей парка, оказавшихся в момент аварии на значительной высоте.
По предварительным данным, во время движения у одной из вагонеток отказал опорный механизм, что привело к провалу сидений. Из-за резкого обрушения две женщины сорвались вниз, тогда как одному из пассажиров удалось удержаться, ухватившись за конструкцию. Одна из пострадавших выжила, но второй женщине, упавшей с той же высоты, помочь не удалось. Общее число раненых после аварии достигло девяти человек.
После случившегося прокуратура предъявила серьёзные претензии руководству парка, заявив о нарушениях в сфере безопасности, которые могли способствовать трагедии. Надзорное ведомство добивается назначения штрафа в крупном размере — 18 миллионов крон, и соответствующее судебное разбирательство стартовало 10 ноября.
Ранее сообщалось, что в парке «Мир Уолта Диснея» во Флориде умер пятый за последние четыре недели посетитель.