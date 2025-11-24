В Швеции женщина выпала из вагонетки аттракциона и разбилась

По предварительным данным, во время движения у одной из вагонеток отказал опорный механизм, что привело к провалу сидений. Из-за резкого обрушения две женщины сорвались вниз, тогда как одному из пассажиров удалось удержаться, ухватившись за конструкцию. Одна из пострадавших выжила, но второй женщине, упавшей с той же высоты, помочь не удалось. Общее число раненых после аварии достигло девяти человек.