Подрядчик поставлял еду в «Центральный университет», где отравились учащиеся

Питание участников мероприятия в «Центральном университете», где произошло пищевое отравление учащихся, обеспечивал внешний кейтериг-подрядчик. Об этом в воскресенье, 23 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
По информации московского департамента здравоохранения, несколько участников соревнований по промышленной разработке с симптомами отравления доставили в инфекционные больницы № 1 и № 2.
— 23 ноября проводилось образовательное мероприятие. Питание обеспечивал внешний кейтериг-подрядчик, — цитирует заявление агентство.
В университете добавили, что несколько человек после приема пищи почувствовали недомогание, им была оперативна оказана медпомощь.
До этого сообщалось, что сотрудники прокуратуры устанавливают обстоятельства отравления учащихся в «Центральном университете». По предварительным данным, госпитализации подверглись девять несовершеннолетних — все они доставлены с симптомами пищевого отравления в больницу. По данным московского департамента здравоохранения, школьникам стало плохо во время олимпиады.