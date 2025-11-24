Подрядчик поставлял еду в «Центральный университет», где отравились учащиеся

До этого сообщалось, что сотрудники прокуратуры устанавливают обстоятельства отравления учащихся в «Центральном университете». По предварительным данным, госпитализации подверглись девять несовершеннолетних — все они доставлены с симптомами пищевого отравления в больницу. По данным московского департамента здравоохранения, школьникам стало плохо во время олимпиады.