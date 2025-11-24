В подмосковном Пушкине ликвидируют крупный пожар на складе

Днем ранее в московском муниципальном округе Шатура загорелись четыре трансформатора. На момент прибытия пожарно-спасательного подразделения огонь охватил три трансформатора общей площадью 65 квадратов. К ликвидации привлекли 137 человек и 49 единиц техники.