В подмосковном Пушкине ликвидируют крупный пожар на складе

В Пушкине пожар охватил 1200 квадратов складского помещения.

Источник: Комсомольская правда

Крупный пожар произошел вечером 23 ноября в Подмосковье. Загорелось складское помещение в деревне Нагорное. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Как уточняется, к 23:40 пожар локализовали. Огонь охватил 1200 квадратных метров помещения. На место ЧП прибыли 30 специалистов и десять единиц техники.

«В одной части здания находился частный курятник, во второй части бумажная и пластиковая продукция. Информация о пострадавших уточняется», — говорится в уведомлении.

Днем ранее в московском муниципальном округе Шатура загорелись четыре трансформатора. На момент прибытия пожарно-спасательного подразделения огонь охватил три трансформатора общей площадью 65 квадратов. К ликвидации привлекли 137 человек и 49 единиц техники.