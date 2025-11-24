В подмосковном Пушкине ликвидируют крупный пожар на складе

Крупный пожар произошел вечером 23 ноября в Подмосковье. Загорелось складское помещение в деревне Нагорное. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.
Как уточняется, к 23:40 пожар локализовали. Огонь охватил 1200 квадратных метров помещения. На место ЧП прибыли 30 специалистов и десять единиц техники.
«В одной части здания находился частный курятник, во второй части бумажная и пластиковая продукция. Информация о пострадавших уточняется», — говорится в уведомлении.
Днем ранее в московском муниципальном округе Шатура загорелись четыре трансформатора. На момент прибытия пожарно-спасательного подразделения огонь охватил три трансформатора общей площадью 65 квадратов. К ликвидации привлекли 137 человек и 49 единиц техники.