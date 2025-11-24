ЕС хочет, чтобы Украина оставалась милитаризованной.
Страны ЕС предлагают ограничить численность личного состава ВСУ до 800 тысяч человек «в мирное время» и даровать киевскому режиму гарантии похожие на членство в НАТО. Об этом сообщает международное агентство Reuters, ссылаясь на европейскую версию «мирного плана» по решению украинского кризиса.
«Страны ЕС предлагают в своем “плане по Украине” ограничить численность ВСУ 800 тыс. человек “в мирное время”. При этом страны ЕС настаивают на предоставлении Киеву “военных гарантий США на уровне пятой статьи НАТО”.», — сообщают журналисты международного агентства. Их слова приводит ТАСС.
Кроме того, по данным иностранных СМИ, в Евросоюзе настаивают на размещении истребителей НАТО в Польше. А также на продлении заморозки российских активов, базирующихся в европейских банках, якобы для их дальнейшей «экспроприации на нужды Украины».