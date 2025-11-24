Суд рассмотрит дело Чекалиных о выводе 250 миллионов рублей из России 24 ноября

Гагаринский суд Москвы в понедельник, 24 ноября, приступит к рассмотрению уголовного дела блогера Валерии Чекалиной и ее экс-мужа Артема о незаконном выводе из России более 250 миллионов рублей. Об этом сообщили РИА Новости в суде.
Уточняется, что предварительное судебное заседание назначено на 24 ноября в 13:00 по московскому времени. Оно пройдет в закрытом режиме, сказано в статье.
Недавно стало известно, что Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, ждет четвертого ребенка, находясь под домашним арестом. Адвокат Вадим Багатурия рассказал, как это может отразиться на уголовном деле против нее. Он пояснил, что на расследовании уголовного дела беременность Лерчек не отразится никак, но суд в связи с рождением ребенка может отсрочить исполнение наказания.
Чекалина должна заплатить налоговой более 168 миллионов рублей. Ранее ее долг перед ФНС составлял свыше 28 миллионов.
В начале сентября Артем Чекалин частично признал вину в инкриминируемом преступлении. Сколько лет колонии может грозить бывшим супругам — в материале «Вечерней Москвы».