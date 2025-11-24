Суд рассмотрит дело Чекалиных о выводе 250 миллионов рублей из России 24 ноября

Недавно стало известно, что Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, ждет четвертого ребенка, находясь под домашним арестом. Адвокат Вадим Багатурия рассказал, как это может отразиться на уголовном деле против нее. Он пояснил, что на расследовании уголовного дела беременность Лерчек не отразится никак, но суд в связи с рождением ребенка может отсрочить исполнение наказания.