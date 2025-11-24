Роспотребнадзор и СК начали проверку по факту массового отравления студентов

Управление Роспотребнадзора по Москве начало эпидемиологическое расследование в связи с массовым отравлением участников IT-соревнований в Центральном университете на улице Гашека. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
По информации Telegram-канала «112», симптомы отравления проявились у студентов, употреблявших макароны по-флотски, которые были частью кейтеринга во время мероприятий.
ГСУ СК России по Москве сообщило о начале доследственной проверки по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По предварительным данным, питание организовывала коммерческая структура.
Следователи совместно с сотрудниками Роспотребнадзора проводят осмотр места происшествия и изучают документацию.
