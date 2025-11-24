Пожар произошел на складе с курятником на 1200 «квадратах» в Пушкине

Пожар произошел на 1200 квадратных метрах помещения склада в подмосковном Пушкине. Об этом в понедельник, 24 ноября, сообщили в региональном МЧС.
— Огонь охватил 1200 «квадратов» складского помещения. В одной части здания находился частный курятник, во второй — бумажная и пластиковая продукция, — сказано в Telegram-канале ведомства.
Информация о пострадавших уточняется. В настоящее время на месте возгорания работают 31 спасатель и девять единиц техники.
Согласно последним данным, пожар удалось локализовать.
23 ноября пожар произошел в квартире на 10-м этаже жилой многоэтажки на Нагатинской набережной. Десять человек самостоятельно эвакуировались, сообщили в пресс-службе столичного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ. По словам представителей ведомства, к тушению пламени были привлечены 25 профильных экспертов и девять единиц специализированной техники.