Пожар произошел на складе с курятником на 1200 «квадратах» в Пушкине

23 ноября пожар произошел в квартире на 10-м этаже жилой многоэтажки на Нагатинской набережной. Десять человек самостоятельно эвакуировались, сообщили в пресс-службе столичного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ. По словам представителей ведомства, к тушению пламени были привлечены 25 профильных экспертов и девять единиц специализированной техники.