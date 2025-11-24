Блогер Хиза объяснил задержание в ОАЭ из-за видео с сумкой Versace

Российский блогер Хиза (настоящее имя — Хизри Запиров) объяснил свое задержание в Дубае. Его слова привел в воскресенье, 23 ноября, канал РЕН ТВ в Telegram.
По словам блогера, причиной его задержания в ОАЭ стало видео, где он дарит знакомой сумку бренда Versace. Инфлюэнсер объяснил, что во время съемок в кадр случайно попала другая девушка. После того, как он разместил видео в Сети, последняя подверглась критике. При этом Запиров не уточнил, за что именно критиковали эту девушку.
После этого она обратилась к правоохранителям и обвинила блогера в том, что он снимал без ее согласия.
— Это здесь статья, уголовная ответственность. Пока не знаю, чем все закончится. Завтра я поеду в отдел вместе с юристом. Надеюсь вернуть свой телефон и решить вопрос по примирению сторон. Полагаю, что девушка назовет сумму и попросит удалить видео, — цитирует Запирова РЕН ТВ.
Он добавил, что в случае, если дело не закроют, то ему придется остаться в ОАЭ минимум на полгода.
Ранее блогер сообщил в соцсети, что его задержали в аэропорту Дубая. Он провел два года в российской колонии по обвинению в мошенничестве. Известность Зарипов получил благодаря пранкам и опасным розыгрышам.