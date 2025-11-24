Крупный амурский тигр напугал автомобилистов в Приморье

А в октябре в Шкотовском районе Приморского края крупный тигр вышел к людям, из-за чего те побоялись заправить автомобиль. Хищник сначала пересёк дорогу перед автомобилем, затем поднялся на небольшой холм. Местные жители рассказали, что АЗС находится на выезде из села и окружена лесом.