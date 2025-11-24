Алсу приостановила концерт в Москве из-за недомогания одного из зрителей

Певица Алсу приостановила выступление в концертном зале «Москва», после того как один из зрителей почувствовал себя плохо во время программы. Об этом стало известно в воскресенье, 23 ноября, из сообщений очевидцев события.
— Алсу попросила включить свет и вызвать скорую помощь, она уходила на некоторое время. Сказала, что будет следить за ситуацией с человеком и молиться, — рассказали зрители изданию «Аргументы и факты».
Инцидент случился в середине концерта. По словам очевидцев, во время исполнения одной из песен в зале раздались крики о помощи. Артистка, заметив происходящее, сняла наушник, чтобы оценить ситуацию, и обратилась к работникам зала с просьбой остановить музыку и обеспечить освещение.
Зрителя, который почувствовал себя плохо, оперативно вывели из зала. Организаторы концерта сообщили, что ему вызвали скорую помощь.
Пауза на концерте длилась около 15 минут. После проверки информации о состоянии человека звезда вернулась на сцену и продолжила выступление, говорится в статье.
