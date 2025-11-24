Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинский дрон ударил в многоквартирный дом в Донецке

В результате инцидента никто не получил ранений.

Источник: Аргументы и факты

В Калининском районе Донецка украинский беспилотник столкнулся с жилым многоквартирным домом. Аппарат ударился о стену здания, после чего рухнул на землю и взорвался.

Взрыв повредил фасад дома и выбил часть остекления, а рядом вспыхнули и полностью выгорели два припаркованных автомобиля. На месте инспекторы обнаружили характерные остатки дрона самолётного типа — элементы крыла с маркировкой на украинском языке, двигатель, фрагменты шрапнели, микросхемы и части корпуса.

Пожар оперативно потушили сотрудники МЧС. По словам местных жителей, в результате инцидента никто не получил ранений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о падении обломков БПЛА на территорию Шатурской ГРЭС.

Узнать больше по теме
Андрей Воробьев: биография рыбного бизнесмена, ставшего губернатором Московской области
Многие чиновники в России попали во власть из весьма неожиданных сфер. Собрали главное из биографии Андрея Воробьева, который ранее занимался рыбным бизнесом, а первую должность в правительстве получил после футбольного матча.
Читать дальше