Украинский дрон ударил в многоквартирный дом в Донецке

Взрыв повредил фасад дома и выбил часть остекления, а рядом вспыхнули и полностью выгорели два припаркованных автомобиля. На месте инспекторы обнаружили характерные остатки дрона самолётного типа — элементы крыла с маркировкой на украинском языке, двигатель, фрагменты шрапнели, микросхемы и части корпуса.