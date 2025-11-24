Украинский дрон ударил в многоквартирный дом в Донецке

В Калининском районе Донецка украинский беспилотник столкнулся с жилым многоквартирным домом. Аппарат ударился о стену здания, после чего рухнул на землю и взорвался.
Взрыв повредил фасад дома и выбил часть остекления, а рядом вспыхнули и полностью выгорели два припаркованных автомобиля. На месте инспекторы обнаружили характерные остатки дрона самолётного типа — элементы крыла с маркировкой на украинском языке, двигатель, фрагменты шрапнели, микросхемы и части корпуса.
Пожар оперативно потушили сотрудники МЧС. По словам местных жителей, в результате инцидента никто не получил ранений.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о падении обломков БПЛА на территорию Шатурской ГРЭС.