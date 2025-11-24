«Сотрудники “скорой” отпинали пациента»: Минздрав сделал заявление о видео в Сети

Как пишет ведомство, в соцсетях распространилась информация, что на видео запечатлены сотрудники казахстанской службы скорой помощи.
Однако в Минздраве обращают внимание на несколько важных деталей: на форме отсутствуют государственные и ведомственные знаки, которые являются обязательными для всех бригад скорой медицинской помощи в РК; цветовая гамма и фасон одежды не соответствуют унифицированному стандарту, действующему в Казахстане.
«В распространяемом видео авторами целенаправленно наложена аудиодорожка, усиливающая эффект присутствия и вызывающая у зрителя негативные эмоции. Использование подобных техник является характерным приемом манипуляции, направленным на формирование искажённого восприятия ситуации и повышение эмоционального давления на аудиторию», — говорится в сообщении.
В ведомстве считают, что ролик создан не для информирования, а для усиления негатива и дискредитации экстренных служб.
Кроме того, как выяснилось, на самом деле на видео запечатлен инцидент, произошедший в марте прошлого года в российском Волгограде — российские СМИ писали о нем.
«Использование старого и уже расследованного случая для попытки связать его с казахстанскими службами является намеренным введением граждан в заблуждение. Призываем администраторов пабликов и авторов информационных ресурсов уважать право граждан на доступ к достоверным сведениям, проверять источники перед публикацией и не допускать распространения материалов, направленных на намеренную дискредитацию государственных, социальных и медицинских работников», — отметили в ведомстве.