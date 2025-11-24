В Приморье перекрыли канал нелегальной миграции

Установлено, что шесть местных жителей с февраля по октябрь 2025 года организовывали незаконное пребывание иностранцев в России, используя при этом свое служебное положение. Фигуранты способствовали фиктивной сдаче экзаменов и получение по их результатам сертификатов о знании русского языка, истории России и основ законодательства страны. Наличие документов позволяло им незаконно находиться в РФ длительное время.