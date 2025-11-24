В Приморье перекрыли канал нелегальной миграции

Установлено, что шесть местных жителей с февраля по октябрь 2025 года организовывали незаконное пребывание иностранцев в России, используя при этом свое служебное положение. Фигуранты способствовали фиктивной сдаче экзаменов и получение по их результатам сертификатов о знании русского языка, истории России и основ законодательства страны. Наличие документов позволяло им незаконно находиться в РФ длительное время.
Кроме того, члены группы содействовали незаконной регистрации иностранцев на миграционный учет без фактического проживания по указанным адресам.
«Для этого использовалась компания, генеральным директором которой являлась одна из подозреваемых. Используя свое служебное положение, за денежное вознаграждение женщина выступала в качестве принимающей стороны для нелегалов, желающих незаконно встать на миграционный учет», — подчеркнули в УМВД.
Сейчас полиция устанавливает число мигрантов, незаконно легализованных в России, а также другие эпизоды преступлений. В случае доказательства организации преступного сообщества или участия в его деятельности фигурантам дела грозит до 20 лет лишения свободы.