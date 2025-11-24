Ричмонд
Свердловчанин внезапно умер прямо на проезжей части. Фото

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) днем 23 ноября посреди дороги мужчине стало плохо за рулем. Его машина протаранила легковушку. На место быстро приехала скорая помощь, однако спасти водителя не удалось. Об этом рассказали очевидцы.

Мужчину обнаружили после случившийся аварии.

«Смотрим, подъехали ритуальщики и погрузили в катафалк тело, завернутое в черный пакет», — передает слова очевидцев telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». Мужчина погиб еще до аварии.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СК России по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.