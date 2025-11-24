Свердловчанин внезапно умер прямо на проезжей части. Фото

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) днем 23 ноября посреди дороги мужчине стало плохо за рулем. Его машина протаранила легковушку. На место быстро приехала скорая помощь, однако спасти водителя не удалось. Об этом рассказали очевидцы.