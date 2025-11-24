Ричмонд
Полиция Хабаровска разыскивает пассажира, упавшего в троллейбусе

Водитель троллейбуса допустил резкое движение.

Источник: Комсомольская правда

Отдел Госавтоинспекции УМВД России по Хабаровску обращается к жителям города с просьбой о помощи. В прошлую среду, 19 ноября, примерно в девять часов утра, в троллейбусе № 282, который следовал в районе дома № 73 по улице Запарина, произошел неприятный инцидент. Водитель троллейбуса допустил резкое движение, в результате чего один из пассажиров упал и, возможно, получил травмы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Сейчас необходимо установить все обстоятельства этого происшествия. Полиция просит самого пострадавшего пассажира, а также любого, кто стал свидетелем этого случая, обратиться в отдел по расследованию дорожных происшествий.

Также сотрудники ГАИ будут благодарны всем гражданам, у которых есть информация об этом инциденте.

Обращаться можно по адресу: город Хабаровск, улица Воронежская, дом 51, кабинет 207. Контактный телефон для связи: 59−50−39. Ваша помощь очень важна для полного и объективного разбора данного происшествия.