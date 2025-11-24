Прокуратура не согласилась с приговором за убийство байкера из-за замечания

По данным следствия, конфликт произошел 17 апреля 2024 года на Краснодарской улице в Москве. Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре, что вызвало недовольство 24-летнего байкера Кирилла Ковалева. Аббасов напал на Ковалева, избил и нанес ножевое ранение, от которого тот скончался. Аббасов пытался скрыться, но был задержан в Ростовской области. Помимо Шахина и его брата Шохрата, обвиняемых в убийстве, на скамье подсудимых оказались еще несколько человек — их обвиняли в пособничестве. Также Люблинский суд столицы приговорил инспектора ГИБДД к 3,5 годам колонии за то, что тот за взятку в 30 тысяч рублей не задержал машину с подозреваемыми.