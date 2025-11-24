Ричмонд
Около 10 взрывов прогремело в Нижегородской области, работает ПВО

В городе Кстово Нижегородской области прогремело около 10 взрывов. Как сообщает SHOT, силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников.

Источник: РИА "Новости"

Громкие взрывы начались около 3:20 ночи. Местные сообщают, что в небе слышен гул от двигателей, а на окраине города видны вспышки.

В связи с инцидентом в аэропорту Нижнего Новгорода введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

Ранее временные ограничения на приём и выпуск самолётов ввели в пензенском аэропорту. Кроме того, согласно данным Росавиации, план «Ковёр» в настоящее время действует в воздушной гавани Тамбова. Подчёркивается, что такие меры призваны обеспечить безопасность полётов.