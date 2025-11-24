Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший защитник «Амурских тигров» Даниил Шматков погиб в ДТП под Читой

24-летний спортсмен провёл за хабаровский клуб в Молодёжной хоккейной лиге 107 встреч.

Источник: Хабаровский край сегодня

В дорожно-транспортном происшествии погиб экс-защитник хоккейного клуба «Амурские Тигры» Даниил Шматков. О трагедии написала пресс-служба клуба в официальном Telegram-канале, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Спортсмен погиб в ДТП в Забайкалье, недалеко от Читы, управляя грузовым автомобилем.

Слова поддержки семье Даниила Шматкова публикуют сотрудники клуба и действующие хоккеисты, болельщики команды и руководство ДВГАФК, в которой учился Даниил. В поддержку семьи объявлен финансовый сбор, реквизиты для перевода средств указаны в Телеграм-канале хоккейного клуба.

Даниил Шматков родился в Советской Гавани, там же делал первые шаги в спорте. В Хабаровске он прошел полный цикл подготовки в спортивной школе. В юниорском составе «Амурских тигров» был одним из наиболее перспективных игроков. Выступая за хабаровский клуб, сыграл 107 встреч в турнирах Молодежной хоккейной лиги.