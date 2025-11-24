Бывший защитник «Амурских тигров» Даниил Шматков погиб в ДТП под Читой

Даниил Шматков родился в Советской Гавани, там же делал первые шаги в спорте. В Хабаровске он прошел полный цикл подготовки в спортивной школе. В юниорском составе «Амурских тигров» был одним из наиболее перспективных игроков. Выступая за хабаровский клуб, сыграл 107 встреч в турнирах Молодежной хоккейной лиги.