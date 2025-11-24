Бывший защитник «Амурских тигров» Даниил Шматков погиб в ДТП под Читой

В дорожно-транспортном происшествии погиб экс-защитник хоккейного клуба «Амурские Тигры» Даниил Шматков. О трагедии написала пресс-служба клуба в официальном Telegram-канале, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Спортсмен погиб в ДТП в Забайкалье, недалеко от Читы, управляя грузовым автомобилем.
Слова поддержки семье Даниила Шматкова публикуют сотрудники клуба и действующие хоккеисты, болельщики команды и руководство ДВГАФК, в которой учился Даниил. В поддержку семьи объявлен финансовый сбор, реквизиты для перевода средств указаны в Телеграм-канале хоккейного клуба.
Даниил Шматков родился в Советской Гавани, там же делал первые шаги в спорте. В Хабаровске он прошел полный цикл подготовки в спортивной школе. В юниорском составе «Амурских тигров» был одним из наиболее перспективных игроков. Выступая за хабаровский клуб, сыграл 107 встреч в турнирах Молодежной хоккейной лиги.