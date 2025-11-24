Ричмонд
Shot: Около 10 взрывов прогремело в Кстово Нижегородской области

Около 10 взрывов прозвучало в городе Кстово Нижегородской области. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников. Об этом в понедельник, 24 ноября, сообщил Telegram-канал Shot.

— Очевидцы рассказали, что громкие звуки начались около 3:20 и продолжаются до сих пор. Всего было слышно восемь-десять взрывов в северной части города. В небе слышен гул от двигателей, а на окраине города видны вспышки, — говорится в публикации.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Также жители соседнего поселка Ждановский и села Большая Ельня сообщают о звуках взрывов.

Силы российской противовоздушной обороны ликвидировали 40 БПЛА Вооруженных сил Украины над территорией страны. Об этом 23 ноября сообщили в Минобороны РФ.

В этот же день после падения сбитых беспилотников ВСУ на Шатурской ГРЭС загорелись трансформаторы. Пожар удалось оперативно локализовать.

