Две группы диверсантов ВСУ стреляли друг в друга при попытке попасть в Купянск

Отмечается, что украинские подразделения никак не взаимодействовали между собой.
Под Купянском две группы диверсантов ВСУ перестреляли друг друга при попытке проникнуть на территорию города. Об этом сообщили в российских силовых структурах. По данным источника, среди задач диверсантов была показательная установка украинских флагов.
«Под Купянском две диверсионных группы противника по ошибке друг друга перестреляли, есть данные радиоперехватов. Планировалась показательная установка украинских флагов», — сказал собеседник в разговоре с ТАСС.
Данный маневр должен был показать, что ВСУ якобы частично контролируют город. Кроме того, им ставилась задача ликвидировать российские силы на определенном участке городской территории с целью последующего прорыва оборонных позиций. Согласно информации, полученной от силовых структур, попытка оказалась безуспешной. Потери ВСУ составили пять человек убитыми и трое ранеными. Там добавили, что ошибки украинских военных обусловлены недостаточной координацией действий между подразделениями, поспешностью в принятии решений и некомпетентным руководством, которое командовало не обученными подчиненными.
Ранее стало известно, что стремительное оставление Купянска выявило серьезные проблемы в состоянии ВСУ. За семидневный период Украина лишилась не только важного транспортного узла, но и 11 тысяч единиц военной техники. Кроме того, наблюдается снижение боевых возможностей страны, а всеобщая мобилизация негативно повлияла на моральный дух военнослужащих. По данным издания солдаты покидают позиции и сдаются в плен, передает информацию 360.ru.