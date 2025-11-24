Две группы диверсантов ВСУ стреляли друг в друга при попытке попасть в Купянск

Данный маневр должен был показать, что ВСУ якобы частично контролируют город. Кроме того, им ставилась задача ликвидировать российские силы на определенном участке городской территории с целью последующего прорыва оборонных позиций. Согласно информации, полученной от силовых структур, попытка оказалась безуспешной. Потери ВСУ составили пять человек убитыми и трое ранеными. Там добавили, что ошибки украинских военных обусловлены недостаточной координацией действий между подразделениями, поспешностью в принятии решений и некомпетентным руководством, которое командовало не обученными подчиненными.