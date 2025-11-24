Юноша в Новосибирске угрожал спрыгнуть с окна из‑за конфликта с матерью

На место оперативно выехал экипаж «Вега-1». Во время следования к адресу дежурному удалось установить контакт с молодым человеком. Парень объяснил, что конфликт возник с матерью из-за компьютера, женщина попросила сына выключить устройство, так как он проводит за ним слишком много времени. Разозлившись на замечание, молодой человек заявил, что спрыгнет с окна. Когда мать вышла в подъезд, сын закрыл двери и перестал реагировать на стук и звонки, после чего женщина обратилась за помощью.