Юноша в Новосибирске угрожал спрыгнуть с окна из‑за конфликта с матерью

В Новосибирске сотрудники экстренных служб предотвратили возможный несчастный случай с участием 18-летнего подростка, который угрожал спрыгнуть с окна.

Источник: Аргументы и факты

Об этом сообщает спасатели МАСС.

На место оперативно выехал экипаж «Вега-1». Во время следования к адресу дежурному удалось установить контакт с молодым человеком. Парень объяснил, что конфликт возник с матерью из-за компьютера, женщина попросила сына выключить устройство, так как он проводит за ним слишком много времени. Разозлившись на замечание, молодой человек заявил, что спрыгнет с окна. Когда мать вышла в подъезд, сын закрыл двери и перестал реагировать на стук и звонки, после чего женщина обратилась за помощью.

Оперативному дежурному удалось убедить подростка открыть дверь, и спасатели вошли в квартиру, где уже находилась мать. Специалисты поговорили с обеими сторонами и уладили конфликт, убедившись, что с парнем все в порядке.