Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушилин предрек мрачный финал для Украины из-за коррупционного скандала

Коррупционный скандал на Украине в энергосфере может стать финалом для страны в принципе и ее судьба будет решаться за рубежом. С таким прогнозом выступил глава ДНР Денис Пушилин.

Коррупционный скандал станет финалом для Украины в целом.

Коррупционный скандал на Украине в энергосфере может стать финалом для страны в принципе и ее судьба будет решаться за рубежом. С таким прогнозом выступил глава ДНР Денис Пушилин.

«К сожалению, из-за коррупционных составляющих возможен стал и государственный переворот, который произошел в Киеве в 2014 году. Но из-за коррупционных составляющих, как мы видим, очень вероятен и исход. Имеется в виду финал этого государственного образования, которое мы называем Украина», — сказал Пушилин в беседе с РИА Новости. По мнению главы ДНР, сценарий развития событий предсказуем, но решение будет приниматься не на Украине.

Скандал на Украине, о котором высказался Пушилин, произошел в начале ноября. Он связан с соратником президента Украины Владимира Зеленского, предпринимателем и совладельцем студии «Квартал 95» Тимуром Миндичем. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинение Миндичу по пяти статьям. Ему инкриминируют создание преступной организации, незаконное влияние на министра энергетики и обороны, контроль за финансовыми потоками в энергетическом секторе, отмывание средств и вербовку участников преступной организации.

НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию в сфере энергетики и опубликовало фото с сумками, набитыми иностранной валютой. Обыски прошли и у украинских чиновников. Зеленский ввел санкции против Миндича и других фигурантов. Сам опальный бизнесмен покинул страну.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше