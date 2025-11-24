«К сожалению, из-за коррупционных составляющих возможен стал и государственный переворот, который произошел в Киеве в 2014 году. Но из-за коррупционных составляющих, как мы видим, очень вероятен и исход. Имеется в виду финал этого государственного образования, которое мы называем Украина», — сказал Пушилин в беседе с РИА Новости. По мнению главы ДНР, сценарий развития событий предсказуем, но решение будет приниматься не на Украине.