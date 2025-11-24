За неделю в Красноярском крае пожарные спасли 9 человек

23 ноября пожарные Красноярского края ликвидировали 14 возгораний. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
К сожалению, один человек погиб в садовом доме под Красноярском из-за неправильной эксплуатации печи, а еще один пострадал при пожаре в коттеджном поселке «Скандинавия» от короткого замыкания.
За всю неделю статистика показывает 88 пожаров, в которых погиб один человек и пострадали трое. Спасателям удалось спасти девять человек. Пожарные подразделения 26 раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП, а вот происшествий на воде на этой неделе не зарегистрировано.