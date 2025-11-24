Ричмонд
В Иркутске и районе 25 человек пострадали в авариях за неделю

Семь пешеходов попали под колеса автомобилей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске и районе за неделю с 17 по 23 ноября 2025 произошло 20 дорожно-транспортных происшествий. Как сообщили КП-Иркутск в городской Госавтоинспекции, травмы получили 21 взрослый и четверо детей.

— Дорожные полицейские зафиксировали 12 столкновений транспортных средств, семь наездов на пешеходов, один съезд с дороги, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Всего за минувшую неделю произошло 245 автоаварий, в них было повреждено 470 машин. Госавтоинспекторы напоминают в важности соблюдений правил дорожного движения и просят быть внимательными на дорогах.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Куйтунском районе три ребенка и водитель погибли в ДТП с фурой. Заведено уголовное дело, полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.