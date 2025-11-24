В Хабаровском крае отправляют в суд дело о хранении оружия времен войны

В Хабаровском крае направлено в суд уголовное дело о незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов времен Великой Отечественной войны — сообщает телеграм-канал Полиция Хабаровского края.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОМВД России по Тугуро-Чумиканскому району задержали 46-летнего жителя посёлка Чумикан. По месту проживания полицейские изъяли малокалиберную винтовку «ТОЗ-11», самодельный обрез, 79 патронов различного калибра и один патрон калибра 7,62 мм образца 1943 года. Экспертиза подтвердила, что все предметы пригодны для производства выстрелов.
По словам подозреваемого, в августе 2025 года во время охоты около реки Тором он нашёл в одной из зимовий самодельный обрез, гладкоствольное охотничье ружьё и боеприпасы, которые решил хранить дома в сейфе для личного использования.
Расследование уголовного дела окончено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения — обязательство о явке. Изъятые оружие и патроны помещены на ответственное хранение и будут уничтожены по решению суда.