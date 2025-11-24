Жительница Новосибирской области обвиняется в обмане при продаже срубов

Прокуратура Сузунского района Новосибирской области направила в суд уголовное дело о мошенничестве при изготовлении срубов бань. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.
Обвиняемой выступает 62-летняя жительница региона, которой предъявлено восемь эпизодов преступлений по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Следствие установило, что в период с 2021 по 2024 годы женщина заключала устные договоры на изготовление срубов бань и продажу пиломатериалов, получала предоплату, но свои обязательства не выполняла. Пострадали восемь человек из Новосибирской области и Красноярского края.
Сумма причиненного ущерба превысила 770 тысяч рублей. Дело передано в Сузунский районный суд для рассмотрения по существу.