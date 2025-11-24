Жительница Новосибирской области обвиняется в обмане при продаже срубов

Следствие установило, что в период с 2021 по 2024 годы женщина заключала устные договоры на изготовление срубов бань и продажу пиломатериалов, получала предоплату, но свои обязательства не выполняла. Пострадали восемь человек из Новосибирской области и Красноярского края.