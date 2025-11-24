В Иркутске хирурги спасли 8-летнюю девочку, проглотившую в школе магниты

В Иркутске хирурги спасли 8-летнюю девочку, проглотившую магниты. Об этом в Telegram-канале сообщил главный врач Иркутской областной детской больницы Юрий Козлов.
Как рассказал хирург, школьница попала в областную больницу после того, как случайно проглотила три маленьких магнитных шарика во время игры на перемене.
«Ситуация была крайне опасной. Магниты притянулись друг к другу и вызвали перфорации. Вместе с командой мы выполнили экстренное малоинвазивное вмешательство и успешно удалили инородные предметы», — отметил Юрий Козлов. На данный момент девочка идет на поправку.
Главный врач напомнил, что родители должны быть внимательными и заботиться о здоровье и безопасности детей.
По словам хирурга, если проглатывание одиночного магнита не несет серьезной угрозы здоровью, то несколько магнитов уже представляют большую опасность, поскольку при притягивании между собой они оказывают силу до полукилограмма.
«Вы должны помнить, что жизнь и здоровье детей находится в Ваших руках. Уберите из арсенала игрушек эти очень опасные и угрожающие жизни детей предметы. Каждый должен помнить, что магнитным шарикам и другим игрушкам не место вы доме, где живут и растут дети», — подчеркнул Юрий Козлов.
Ранее сообщалось о том, как шесть детей пострадали от отравления в Усть-Илимске.