Лобовое столкновение на трассе «Уссури» в Приморье унесло две жизни

По предварительным данным, 46-летняя женщина за рулем автомобиля Toyota Premio двигалась в сторону Хабаровска. По неустановленной пока причине она выехала на полосу встречного движения, нарушив правила и пересекая сплошную линию разметки. На встречной полосе ее автомобиль лоб в лоб столкнулся с груженым «КамАЗом».