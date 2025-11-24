Лобовое столкновение на трассе «Уссури» в Приморье унесло две жизни

На автодороге «Уссури», соединяющей Хабаровск и Владивосток, произошла страшная авария. На 379-м километре трассы, недалеко от Лесозаводска, столкнулись легковой автомобиль и грузовик «КамАЗ». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
По предварительным данным, 46-летняя женщина за рулем автомобиля Toyota Premio двигалась в сторону Хабаровска. По неустановленной пока причине она выехала на полосу встречного движения, нарушив правила и пересекая сплошную линию разметки. На встречной полосе ее автомобиль лоб в лоб столкнулся с груженым «КамАЗом».
Удар был настолько сильным, что обе машины загорелись. К несчастью, спасти никого из людей в легковушке не удалось. Водитель Toyota и ее 22-летняя пассажирка погибли на месте.
Как выяснили сотрудники полиции, погибшая женщина-водитель имела большой стаж вождения — 23 года, и ранее к ответственности за нарушения ПДД не привлекалась. Почему опытный водитель допустил роковую ошибку, выехав на встречную полосу, теперь предстоит выяснить следователям.
На месте аварии работали сотрудники ГАИ, скорая помощь, пожарные и следственная группа. Были назначены все необходимые экспертизы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.