В Узбекистане задержали судью, который обещал устроить «беспроблемный» выезд на работу в Южную Корею

Как стало известно, судья арбитражного суда, ссылаясь на свои связи с высокопоставленными чиновниками, пообещал двум жителям Андижанской области помощь в организации выезда на сезонные работы в Южную Корею. За свои услуги судья потребовал 15 000 долларов. Чтобы ускорить оформление, он заранее получил от граждан 4 100 долларов в качестве «аванса».
Однако обещание осталось невыполненным. Когда судья пытался вернуть часть ранее полученных средств, его задержали сотрудники Службы государственной безопасности и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями с вещественными доказательствами на руках.
В отношении судьи возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 168 (мошенничество) и пункту «б» части 2 статьи 211 (дача взятки) Уголовного кодекса. В качестве меры пресечения избрано заключение под стражу.
Следственные действия по делу продолжаются.