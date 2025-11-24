Ричмонд
В Узбекистане задержали судью, который обещал устроить «беспроблемный» выезд на работу в Южную Корею

Vaib.uz (Узбекистан. 24 ноября). Оперативники Службы госбезопасности провели спецоперацию по задержанию очередного коррупционера в судейском корпусе.

Источник: Vaib.Uz

Как стало известно, судья арбитражного суда, ссылаясь на свои связи с высокопоставленными чиновниками, пообещал двум жителям Андижанской области помощь в организации выезда на сезонные работы в Южную Корею. За свои услуги судья потребовал 15 000 долларов. Чтобы ускорить оформление, он заранее получил от граждан 4 100 долларов в качестве «аванса».

Однако обещание осталось невыполненным. Когда судья пытался вернуть часть ранее полученных средств, его задержали сотрудники Службы государственной безопасности и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями с вещественными доказательствами на руках.

В отношении судьи возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 168 (мошенничество) и пункту «б» части 2 статьи 211 (дача взятки) Уголовного кодекса. В качестве меры пресечения избрано заключение под стражу.

Следственные действия по делу продолжаются.