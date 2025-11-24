В Узбекистане задержали судью, который обещал устроить «беспроблемный» выезд на работу в Южную Корею

Как стало известно, судья арбитражного суда, ссылаясь на свои связи с высокопоставленными чиновниками, пообещал двум жителям Андижанской области помощь в организации выезда на сезонные работы в Южную Корею. За свои услуги судья потребовал 15 000 долларов. Чтобы ускорить оформление, он заранее получил от граждан 4 100 долларов в качестве «аванса».