Раскрыт «серый кардинал» в решении конфликта на Украине

«Вэнс является движущей силой украинской дипломатии, а министр армии США Дэн Дрисколл, его близкий друг, стал ключевым посредником», — написала она в соцсети X, ссылаясь на источник из европейской дипломатии. Она уточнила, что изначально Дрискол должен был отправиться на Украину для обсуждения сугубо военной тематики — технологии беспилотников, однако затем ему поставили задачу — возобновить с Киевом вопрос переговоров, связанный с прекращением конфликта в принципе. Также министр обороны США, по мнению журналистки, должен был обозначить для Украины гарантии безопасности со стороны Штатов.