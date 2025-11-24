В Приморье раскрыли схему нелегальной миграции с участием шести человек

Сотрудники правоохранительных органов Приморского края выявили и остановили деятельность группы, причастной к организованной схеме нелегальной миграции.
По данным регионального УМВД, несколько жителей края на протяжении нескольких месяцев обеспечивали иностранцам фиктивное оформление пребывания в разных муниципалитетах региона.
Следствие установило, что участники схемы помогали мигрантам получать поддельные подтверждения о прохождении обязательных экзаменов по русскому языку, истории и законодательству. Благодаря этим документам иностранные граждане могли незаконно продлевать своё пребывание на территории России.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что террористические и экстремистские группировки проводят активную работу в сфере нелегальной миграции.