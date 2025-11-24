Убил и глумится из тюрьмы: модель полюбила зэка и обрекла на ужас всю семью

Жизнь 31-летней модели, актрисы и участницы конкурсов красоты Ольги Черкасовой оборвалась после ссоры с мужем Александром. Женщину нашли в одной из многоэтажек Санкт-Петербурга в луже собственной крови, а ее супруга задержали ровно через сутки.
Трагедия произошла в канун Нового года — 31 декабря 2022-го. Спустя почти три года убийца Ольги продолжает терроризировать ее родственников уже из тюрьмы.
Aif.ru выяснил, что женщина писала подругам перед смертью и почему боялась уйти.
Убийца кошмарит родителей жертвы.
Находясь в тюрьме за убийство 31-летней супруги, Александр Черкасов продолжает «развлекаться». Он, по словам друзей девушки, создает фейковые страницы в социальных сетях и публикует там фотографии Ольги.
Когда одну из таких страниц заблокировали, мужчина решил восстановить номер бывшей возлюбленной, зарегистрировался в Telegram, где начал также публиковать ее фото. Зачем он это делает — ни родные, ни друзья не понимают.
Даже после смерти Ольги, над которой он издевался при жизни, он продолжает терроризировать уже ее родных.
История любви с уголовником.
Ольга и Александр познакомились в социальных сетях, когда мужчина отбывал наказание в тюрьме. Знакомые рассказали, что его несколько раз привлекали к уголовной ответственности, в том числе за кражи.
Влюбленная девушка закрыла на это глаза, дождалась Александра из тюрьмы, а в 2020 году переехала в Пермь и вышла за него замуж.
Семейная идиллия быстро начала рушиться. Александр занимал у знакомых деньги, чтобы водить любимую по ресторанам и баловать подарками, но возвращать их не спешил. Мужчина обрывал все контакты, поэтому знакомые начинали требовать деньги у Ольги.
Позже ко всему этому прибавилось то, что Александр начал угрожать жене и периодически бить ее.
«Она много раз пыталась уйти от него, он ее возвращал. Она уезжала к родителям, он приезжал за ней. Боялась его очень. И угрожал и бил он ее. Всегда говорил, что она никому больше не достанется. Последние ее сообщения мне были о том, что она боится. Он ее считал своей собственностью», — рассказала aif.ru подруга убитой Марина.
Пыталась спастись в Санкт-Петербурге.
В конце декабря 2022 года Ольга не выдержала и тайно сбежала от мужа в Санкт-Петербург. Женщина остановилась у подруги и приняла решение начать жизнь с нуля.
Однако настойчивый Александр уговорил ее встретиться в последний раз. 29 декабря в день рождения Ольги они встретились в одном из кафе. Муж ударил ее, а затем начал угрожать.
В тот же день их доставили в участок, потому что Александр пытался задушить жену. Позже отпустили, а на следующий день произошло непоправимое.
Лежала в луже крови.
Утром 31 декабря, пока петербуржцы готовились к Новому году, покупали подарки и делали первые заготовки для праздничного ужина, соседи одной из многоэтажек обнаружили в подъезде на 13 этаже женщину в крови. Ольгу экстренно доставили в больницу, там она и скончалась.
На следующий день ее супруга задержали. Выяснилось, что перед нападением он караулил жену у дома.
«Телефоны были у них по геолокации настроены. Поэтому он мог всегда знать, где она. Она уехала в Петербург к подруге. Он вообще за ней ездил в любую точку мира. Он не требовал от нее детей, у него уже есть ребенок от другой, но считал ее своей собственностью. При этом сам ей изменял постоянно. Позже наркотики начал употреблять. Думаю, это всему виной. У него больная любовь была. А сейчас он даже не раскаивается. Это самое печальное», — отметила подруга убитой Марина.
За несколько часов до этого Александр опубликовал пост, в котором намекал на то, что собирается отомстить за предательство. Он утверждал, что Ольга ему изменяет и даже в той самой публикации написал, что в последний день якобы застал ее в отеле с другим.
«Я приехал в Питер и нашел Олю в отеле. И, к моему удивлению, Оля была там уже с другим человеком. Я не знаю, как бы кто из нас поступил в такой ситуации. Но для меня предатель в семье — это живой труп, ждущий своего момента ответственности», — писал он (позже пост был удален).
23 октября 2023 года Александра приговорили к 12 годам и 10 месяцам в колонии строгого режима, также мужчина должен выплатить 700 тысяч рублей близким Ольги.
