Кондратьев сказал, почему пропавших в тайге Усольцевых не смогли найти БПЛА

«Беспилотники помогают в осмотре больших и труднодоступных пространств. Но нужно учитывать, что дроны хорошо и эффективно работают на открытых территориях, в полях, степи, над водными акваториями, на опасных участках, куда не могут добраться поисковики — это разные завалы, буреломы, песчаные карьеры, обрывы и так далее. Где есть леса, беспилотники менее эффективны, они не увидят то, что скрыто под деревьями», — сказал он.