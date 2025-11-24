Кондратьев сказал, почему пропавших в тайге Усольцевых не смогли найти БПЛА

При поисках таинственно исчезнувших в тайге Красноярского края Усольцевых использовали дроны. Но даже современная техника не смогла зафиксировать следы пропавших.
Основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев объяснил aif.ru, почему беспилотники оказались бессильны.
«Беспилотники помогают в осмотре больших и труднодоступных пространств. Но нужно учитывать, что дроны хорошо и эффективно работают на открытых территориях, в полях, степи, над водными акваториями, на опасных участках, куда не могут добраться поисковики — это разные завалы, буреломы, песчаные карьеры, обрывы и так далее. Где есть леса, беспилотники менее эффективны, они не увидят то, что скрыто под деревьями», — сказал он.
Эксперт обратил внимание, что есть территории, где использование беспилотников ограничено. Кроме того, дроны нельзя использовать во время дождя, снега, при сильном ветре.
«Самым высокоэффективным подразделением в России можно считать поисковый отряд “Лиза Алерт”, которая максимально извлекает пользу из использования летающих беспилотников при организации поисковых работ», — отметил Кондратьев.
Собеседник издания напомнил, что в период активных поисков Усольцевых было задействовано порядка 2000 человек, они обследовали тысячи километров тайги.
«Беспилотники могли исследовать только часть территории, где не было плотного леса. Один дрон за световой день мог облететь и сделать кадры на участке в 50 гектаров, в темное время беспилотники неэффективны», — сказал он.
По мнению эксперта, беспилотники не смогли найти следы Усольцевых, потому что их было недостаточно для такой территории. Кроме того, сказались погодные условия — при низких температурах дроны не работают.
«Сейчас выпускается немало вариантов беспилотников, которые подходят для поисков людей. Самыми массовыми для использования для поисковых работ являются серийно производимые коммерческие дроны, например, DJI, Mavic, Air, Matrice 4 Enterprise. В истории с Усольцевыми, вероятнее всего, что беспилотников было мало и необходимо большее количество для обследования территории. Негативную роль сыграли и погодные условия», — добавил он.
Сергея, Ирину и Арину Усольцевых в последний раз видели 28 сентября, когда они отправились к скале Буратинка в Партизанском районе. Через три дня сын Ирины Усольцевой подал заявление в полицию. Поиски. которые ведутся уже почти два месяца, не дали результата.