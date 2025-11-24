Бурятский язык помог бойцам РФ освободить пункт в Запорожской области

«Мы использовали свой бурятский родной язык. Противник не понимает наш язык, и мы таким способом взяли этот опорный пункт. Прослушать ему возможности не дали, так как язык ему неизвестен вообще», — отметил «Кореец» в беседе с РИА Новости. По его словам, использование бурятского языка позволило бойцам скрытно обмениваться командами и маневрировать, не опасаясь перехвата переговоров.