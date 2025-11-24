Российские солдаты использовали бурятский язык в своих переговорах, чтобы запутать врага и освободить Новое Запорожье.
Бойцы российской группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Новое Запорожье в Запорожской области. Как рассказал журналистам стрелок с позывным «Кореец», в операции помогло знание бурятского языка.
«Мы использовали свой бурятский родной язык. Противник не понимает наш язык, и мы таким способом взяли этот опорный пункт. Прослушать ему возможности не дали, так как язык ему неизвестен вообще», — отметил «Кореец» в беседе с РИА Новости. По его словам, использование бурятского языка позволило бойцам скрытно обмениваться командами и маневрировать, не опасаясь перехвата переговоров.
На днях солдаты РФ у границы с Днепропетровской областью освободили населенный пункт Новое Запорожье, установив контроль над участком правого берега реки Гайчур до Остаповского. Также на прошлой неделе военные полностью освободили Купянск, активные бои за который продолжались несколько месяцев. Ранее, 10 ноября, войска также освободили село Сладкое и Новоуспеновское. Продвижение российских войск в зоне СВО продолжается.