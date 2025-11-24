Подруга убитой модели Черкасовой сообщила об угрозах в последнем сообщении

«Она много раз пыталась уйти от него, он ее возвращал. Она уезжала к родителям, он приезжал за ней. Боялась его очень. И угрожал и бил он ее. Всегда говорил, что она никому больше не достанется. Последние ее сообщения мне были о том, что она боится. Он ее считал своей собственностью», — рассказала подруга.