Подруга убитой модели Черкасовой сообщила об угрозах в последнем сообщении

Перед смертью 31-летняя модель Ольга Черкасова несколько раз пыталась уйти от мужа Александра, но каждый раз возвращалась. За несколько дней до убийства она отправила своей подруге Марине тревожное сообщение, последняя рассказала об этом aif.ru.
История, которая потрясла всю Россию, произошла в канун Нового года. Утром 31 декабря 2022 года в одной из многоэтажек Санкт-Петербурга соседи обнаружили окровавленную девушку со множественными ранами. Ее экстренно доставили в больницу, где она скончалась.
Позже выяснилось, что убитой является модель и участница нескольких конкурсов красоты. Она боролась за звание Miss MAXIM и «Мисс Россиянка −2019».
Спустя сутки после обнаружения девушки в том же городе задержали ее супруга Александра.
За несколько лет до трагедии Ольга и Александр познакомились в социальных сетях. Тогда мужчина сидел в тюрьме. Ольга дождалась его, переехала в Пермь, где они поженились.
Позже отношения стали портиться. По словам подруги Марины, Ольга не раз говорила, что боится своего супруга — он угрожал ей и бил. Девушка уходила, но настойчивый Александр возвращал ее.
«Она много раз пыталась уйти от него, он ее возвращал. Она уезжала к родителям, он приезжал за ней. Боялась его очень. И угрожал и бил он ее. Всегда говорил, что она никому больше не достанется. Последние ее сообщения мне были о том, что она боится. Он ее считал своей собственностью», — рассказала подруга.
В конце декабря Ольга в очередной раз решила уйти от мужа. Тайно уехала в Санкт-Петербург и остановилась у подруги. Александр писал и звонил ей, а позже приехал в Санкт-Петербург и уговорил жену встретиться в последний раз. Обещал, что они спокойно поговорят.
На той же встрече в кафе 29 декабря Александр ударил Ольгу. В этот день ей исполнился 31 год. После этого он сутки караулил девушку в подъезде, а когда она вышла — напал на нее с ножом. На следующий день его задержали.
23 октября 2023 года Александра приговорили к 12 годам и 10 месяцам в колонии строгого режима, также мужчина должен выплатить 700 тысяч рублей близким Ольги.
Мужчина, как отмечают друзья девушки, не раскаялся и до сих пор продолжает издеваться над ее близкими, публикуя фото Ольги в социальных сетях.
Ранее психиатр Шуров отметил, что убивавший нянь отец-одиночка не является обычным маньяком.