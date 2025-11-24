ВСУ выпустили по регионам РФ более 500 беспилотников: удары отражены

Силы ПВО Минобороны уничтожили свыше 500 беспилотников ВСУ за прошедшую неделю. Украинские боевики попытались атаковать ряд регионов России, включая Архангельскую область. Ранее над субъектом не перехватывали украинские дроны. Всего за неделю ликвидировано 570 БПЛА, свидетельствуют данные Минобороны РФ.
Так, за прошлую ночь силы ПВО перехватили 75 украинских дронов над пятью регионами России и акваторией Черного моря. В ночь на 22 ноября сбито не менее 69 беспилотников.
В воскресенье, 23 ноября, силы ПВО также ликвидировали дроны, летевшие на Москву. Сбито не менее трех БПЛА.
Дроны ВСУ атаковали Шатурскую государственную районную электростанцию в Подмосковье прошлой ночью. На территории ГРЭС возник пожар. Его удалось быстро локализовать.