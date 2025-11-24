Женщина вылетела из вагонетки на американских горках и перенесла операцию

Стало известно о новых подробностях трагедии в парке развлечений Gröna Lund, где женщина погибла после падения из вагонетки американских горок. Инцидент произошёл 25 июня 2025 года на аттракционе Jetline.
По данным следствия, во время одного из заездов под вагонеткой дал сбой опорный механизм. Сиденья фактически ушли вниз, когда состав находился примерно на шестиметровой высоте. Две пассажирки не смогли удержаться и сорвались на землю. Один из мужчин, супруг пострадавшей, сумел зацепиться за металлическую конструкцию и избежал падения. Одна женщина выжила, вторая получила смертельные травмы, передает Metro.
Всего последствия аварии коснулись девяти человек. Прокуратура указывает на системные нарушения техники безопасности и требует для парка штраф в 18 миллионов крон. Судебные слушания стартовали 10 ноября. Пострадавшие продолжают восстановление: одна из выживших женщин перенесла тяжёлую операцию и до сих пор испытывает трудности в быту после полученных повреждений.
Компании, отвечающие за эксплуатацию парка и контроль аттракционов, отвергают обвинения. Руководство Gröna Lund отказывается выплачивать компенсации.
