Женщина вылетела из вагонетки на американских горках и перенесла операцию

По данным следствия, во время одного из заездов под вагонеткой дал сбой опорный механизм. Сиденья фактически ушли вниз, когда состав находился примерно на шестиметровой высоте. Две пассажирки не смогли удержаться и сорвались на землю. Один из мужчин, супруг пострадавшей, сумел зацепиться за металлическую конструкцию и избежал падения. Одна женщина выжила, вторая получила смертельные травмы, передает Metro.