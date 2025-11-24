В Кургане следствию придется продлить сроки уголовного дела сестер Камшиловых

Сестры были задержаны 26 ноября 2024 года. Вместе с ними силовики привезли в отдел полиции еще четверых. Позднее им предъявили обвинение, несколько человек угодили под домашний ареста. Сестры Камшиловы вину не признали и были помещены судом в СИЗО. В сентябре их отпустили под домашний арест. В настоящее время они знакомятся с обвинением. После этого дела, насчитывающие 30 томов и 11 обвиняемых, передадут в суд для рассмотрения по существу.