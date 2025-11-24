На днях Зеленский также обращался к жителям своей страны на фоне обсуждения мирного плана США по урегулированию конфликта. Тогда украинский глава обратил внимание, что страна встала перед непростым выбором — согласиться с планом или столкнуться с тяжелыми последствиями. В Кремле также высказались о ситуации, подчеркнув, что успехи ВС РФ на фронте должны стать толчком, чтобы убедить Киев согласиться на мир в ближайшее время.