Зеленский заявил, что украинцы продвигают российскую позицию на Западе

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к жителям заявил, что некоторые граждане страны продвигают российскую позицию в западных странах. Об этом глава сообщил в ходе рассказа о переговорах по мирному плану с американской делегацией в Женеве.

Владимир Зеленский признался, что многие жители Украины продвигают российские интересы.

«Это [лоббирование интересов России] точно не помогает. Есть наша государственная позиция, есть украинское достоинство, двигаться нужно так, чтобы его усиливать, а не подрывать. С украинским паспортом нужно чувствовать ответственность за Украину», — заявил Зеленский в обращении к гражданам. Выжимка с заявлениями размещена в его telegram-канале.

На днях Зеленский также обращался к жителям своей страны на фоне обсуждения мирного плана США по урегулированию конфликта. Тогда украинский глава обратил внимание, что страна встала перед непростым выбором — согласиться с планом или столкнуться с тяжелыми последствиями. В Кремле также высказались о ситуации, подчеркнув, что успехи ВС РФ на фронте должны стать толчком, чтобы убедить Киев согласиться на мир в ближайшее время.