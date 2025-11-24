«Под Купянском две диверсионных группы противника по ошибке друг друга перестреляли, есть данные радиоперехватов. Известно, что в их задачи входило уничтожение наших сил на одном из участков города для будущего прорыва обороны. Кроме того, планировалась показательная установка украинских флагов, якобы, свидетельствующих о том, что город частично под контролем ВСУ», — сообщил собеседник агентства.
В результате неудачной попытки потери ВСУ составили пять человек убитыми, ещё трое боевиков получили ранения. Как сообщают российские силовики, причиной ошибки противника стало отсутствие взаимодействия между группами, спешка и безграмотное командование плохо подготовленными бойцами.
Ранее Life.ru писал, что российские войска после установления контроля над Купянском в Харьковской области фактически окружили крупную группировку ВСУ, действующую на левом берегу реки Оскол. Бои продолжаются в районах Кучеровки, Куриловки и Купянска-Узлового.