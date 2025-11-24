В Иркутской области за неделю в авариях погибли 9 человек

За последнюю неделю на дорогах Иркутской области произошло 34 аварии. В этих происшествиях девять человек погибли, среди них четверо детей, а 43 человека получили ранения, в том числе пятеро несовершеннолетних. Повреждения получили 53 автомобиля. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной Госавтоинспекции.