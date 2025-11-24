Ричмонд
В Иркутской области за неделю в авариях погибли 9 человек

Наиболее частыми причинами аварий стали выезд на встречную полосу и несоответствие скорости.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

За последнюю неделю на дорогах Иркутской области произошло 34 аварии. В этих происшествиях девять человек погибли, среди них четверо детей, а 43 человека получили ранения, в том числе пятеро несовершеннолетних. Повреждения получили 53 автомобиля. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной Госавтоинспекции.

— Наиболее частыми причинами аварий стали выезд на встречную полосу и несоответствие скорости (по 4 случая), нарушение правил расположения на проезжей части (6 случаев), несоблюдение очередности проезда и правил на пешеходном переходе (по 3 случая), — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Большинство происшествий — это столкновения машин (17) и наезды на пешеходов (9). Зафиксировано два ДТП с нетрезвыми водителями. Семь человек управляли транспортом без прав, один — будучи лишенным водительского удостоверения. Госавтоинспекторы призывают всех строго соблюдать правила дорожного движения и быть внимательнее на дороге.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске и районе 25 человек пострадали в авариях за неделю.