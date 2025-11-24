Убийца модели Черкасовой не раскаялся и преследует ее семью из тюрьмы

Муж вычислил модель и актрису Ольгу Черкасову из-за настроек в телефоне, а позже убил, сообщила aif.ru подруга погибшей Марина.
Сейчас Александр отбывает наказание в тюрьме, но продолжает терроризировать родителей Ольги, публикуя ее фото в Сети.
Напомним, Александр и Ольга познакомились в социальных сетях, когда мужчина сидел в тюрьме. Модель и участница конкурсов красоты дождалась возлюбленного, а позже переехала к нему в Пермь, где они поженились.
Спустя несколько лет криминальное прошлое Александра дало о себе знать. Он начал занимать крупные суммы у друзей и знакомых, а те в свою очередь требовали их с Ольги, поскольку ее муж обрывал все контакты. В то же время мужчина начал бить девушку и угрожать ей.
В конце 2022 года Ольга решила сбежать. Собрала вещи и тайно от мужа переехала в Санкт-Петербург. Однако, считавший жену «собственностью» Александр нашел ее и убил.
«Телефоны были у них по геолокации настроены. Поэтому он мог всегда знать, где она. Она уехала в Петербург к подруге. Он вообще за ней ездил в любую точку мира. Он не требовал от нее детей, у него уже есть ребенок от другой, но считал ее своей собственностью. При этом сам ей изменял постоянно. Позже наркотики начал употреблять. Думаю, это всему виной. У него больная любовь была. А сейчас он даже не раскаивается. Это самое печальное», — отметила подруга убитой Марина.
Утром 31 декабря 31-летнюю Ольгу обнаружили соседи. Убийца оставил ее истекать кровью прямо в подъезде одной из многоэтажек. Женщина скончалась в больнице. Александра на следующий день задержали.
23 октября 2023 года Александра приговорили к 12 годам и 10 месяцам в колонии строгого режима.
