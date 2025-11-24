ТАСС: генералу Росгвардии отменили арест по делу об ущербе в 350 млн рублей

«Суд изменил меру пресечения Варенцову с домашнего ареста на запрет определенных действий. Это необходимо для того, чтобы генерал мог беспрепятственно покидать пределы своей квартиры для получения необходимого лечения», — сказал собеседник агентства.
При этом другой подсудимый, экс-начальник ФГКУ «Главный центр информационных технологий Росгвардии» полковник Николай Чепкасов остался под домашним арестом. Обоим продлена мера пресечения на срок до 31 января.
По данным следствия, в 2019—2020 годы Росгвардия заключила с Научно-исследовательским институтом «Восход» три многомиллионных контракта по разработке специального программного обеспечения для обработки информации. Обязанности по контролю за выполнением контрактов возлагались на Варенцова и Чепкасова.
В 2021—2023 годах обвиняемые, превысив свои должностные полномочия, организовали приемку и оплату специального программного обеспечения, не соответствующего требованиям государственных контрактов. В результате преступления условия контрактов выполнены не были, чем государству причинен материальный ущерб в размере более 350 млн рублей.
Оба фигуранта дела обвиняются по статье о превышении должностных полномочий, повлекшем крупный ущерб. В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий по ходатайству следователя судом на имущество обвиняемых наложен арест.