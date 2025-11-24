В Канске поймали закладчика с почти 30 дозами метадона (видео)

В Канске Красноярского края полицейские задержали мужчину, пытавшегося сбыть наркотическое вещество в крупном размере.
Установлено, что ранее судимый 38-летний местный житель трудоустроился в интернет-магазин по продаже запрещенных веществ и сразу же отправился раскладывать наркотовар, чтобы как можно быстрее получить деньги за работу.
«Но труд так и остался не оплаченным: после двух успешно сделанных тайников мужчина был задержан сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков, — рассказали в ГУ МВД. — Первым и последним пунктом сброса запрещенных веществ оказался поселок Строителей. Всего во время личного досмотра у фигуранта изъяли 23 дозы с метадоном и сотовые телефоны с информацией о тайниках, где обнаружили еще 5 обернутых изолентой свертков с аналогичным содержимым внутри. Общая масса изъятого составила более 7 граммов».
Кроме того, дома у злоумышленника оперативники нашли бумажный сверток с гашишным маслом общим весом более 2 граммов. По словам мужчины, растительный наркотик предназначался для личного употребления.
В отношении подозреваемого возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере» и ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств». На время следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.