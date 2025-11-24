В Канске поймали закладчика с почти 30 дозами метадона (видео)

«Но труд так и остался не оплаченным: после двух успешно сделанных тайников мужчина был задержан сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков, — рассказали в ГУ МВД. — Первым и последним пунктом сброса запрещенных веществ оказался поселок Строителей. Всего во время личного досмотра у фигуранта изъяли 23 дозы с метадоном и сотовые телефоны с информацией о тайниках, где обнаружили еще 5 обернутых изолентой свертков с аналогичным содержимым внутри. Общая масса изъятого составила более 7 граммов».