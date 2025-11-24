Три ребенка и взрослый погибли в смертельной аварии в российском регионе

По предварительным данным, 36-летний водитель легкового автомобиля, следовавший из Братска, не справился с управлением на 1548-м километре трассы. Машина ударилась о дорожный отбойник, после чего её вынесло на встречную полосу — прямо под колеса грузовика, передает телеграм-канал Babr Mash.