Три ребенка и взрослый погибли в смертельной аварии в российском регионе

Стало известно о страшном ДТП в Куйтунском районе Иркутской области, где погибли трое детей и взрослый. Авария произошла на одном из самых протяжённых участков федеральной трассы «Сибирь».
По предварительным данным, 36-летний водитель легкового автомобиля, следовавший из Братска, не справился с управлением на 1548-м километре трассы. Машина ударилась о дорожный отбойник, после чего её вынесло на встречную полосу — прямо под колеса грузовика, передает телеграм-канал Babr Mash.
Удар оказался смертельным. Все пассажиры легковушки скончались на месте. Среди погибших — девочка двух лет и двое детей десятилетнего возраста. Водитель грузового автомобиля не пострадал.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
