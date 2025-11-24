В Приморье произошло ДТП с грузовиком, погибли две женщины

При столкновении легковой машины с грузовиком КАМАЗ в Приморском крае погибли две женщины. Об этом информирует УМВД России по региону.
В сообщении говорится, что 46-летняя женщина, управлявшая автомобилем Toyota Premio и двигавшаяся со стороны Владивостока в направлении Хабаровска, выехала на полосу встречного движения через сплошную линию разметки. Там и произошло столкновение с автомобилем КАМАЗ. В результате ДТП погибли как сама водитель, так и 22-летняя пассажирка Toyota.
В результате удара на 379-м км автодороги «Хабаровск-Владивосток» («Уссури») произошло возгорание транспортных средств.
По уточнениям, сотрудниками полиции была начала соответствующая проверка.
По данным УМВД, погибшая водитель имела 23-летний стаж вождения и ранее не привлекалась к ответственности за нарушения ПДД.
