В Приморье произошло ДТП с грузовиком, погибли две женщины

В сообщении говорится, что 46-летняя женщина, управлявшая автомобилем Toyota Premio и двигавшаяся со стороны Владивостока в направлении Хабаровска, выехала на полосу встречного движения через сплошную линию разметки. Там и произошло столкновение с автомобилем КАМАЗ. В результате ДТП погибли как сама водитель, так и 22-летняя пассажирка Toyota.