В Приморье произошло ДТП с грузовиком, погибли две женщины

В ДТП в Приморье погибли две женщины.

Источник: Комсомольская правда

При столкновении легковой машины с грузовиком КАМАЗ в Приморском крае погибли две женщины. Об этом информирует УМВД России по региону.

В сообщении говорится, что 46-летняя женщина, управлявшая автомобилем Toyota Premio и двигавшаяся со стороны Владивостока в направлении Хабаровска, выехала на полосу встречного движения через сплошную линию разметки. Там и произошло столкновение с автомобилем КАМАЗ. В результате ДТП погибли как сама водитель, так и 22-летняя пассажирка Toyota.

В результате удара на 379-м км автодороги «Хабаровск-Владивосток» («Уссури») произошло возгорание транспортных средств.

По уточнениям, сотрудниками полиции была начала соответствующая проверка.

По данным УМВД, погибшая водитель имела 23-летний стаж вождения и ранее не привлекалась к ответственности за нарушения ПДД.

На днях в Хабаровске произошло столкновение поезда и автобуса на переезде в районе Кола Бельды. Как сообщалось, в ДТП были пострадавшие.