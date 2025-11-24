Смертность в Башкирии сократилась на 15% за пятилетку

За последние пять лет в Башкирии произошло снижение уровня смертности. Общее число умерших сократилось на 15%, что свидетельствует о положительной динамике, сообщает региональный Минздрав.
Общий коэффициент смертности в республике достиг показателя 12,6 случаев на тысячу жителей. Этот результат оказался ниже, чем усредненные данные по Приволжскому федеральному округу, где коэффициент составляет 13,6. При этом значение в Башкирии незначительно превысило общероссийский показатель, который зафиксирован на отметке 12,5.
Наибольшие показатели смертности зарегистрированы в десяти муниципальных образованиях. Лидерами этого печального списка стали Миякинский и Бижбулякский районы с коэффициентом 19,6. За ними следуют Аургазинский район (19,5), Балтачевский (19,1), Бураевский (19,0), Гафурийский (18,8), Ермекеевский (18,6), Стерлибашевский (18,4), Кугарчинский (18,3) и Архангельский (18,2).
Наиболее благоприятная ситуация сложилась в Уфимском районе, где зафиксирован самый низкий коэффициент — 9,1. Низкие показатели также отмечены в Уфе (10,0), Октябрьском (10,5), Нефтекамске (10,5), Стерлитамаке (10,7), Бурзянском (11,1) и Иглинском (12,3) районах, а также в городе Салавате (12,4).
