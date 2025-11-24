Смертность в Башкирии сократилась на 15% за пятилетку

Общий коэффициент смертности в республике достиг показателя 12,6 случаев на тысячу жителей. Этот результат оказался ниже, чем усредненные данные по Приволжскому федеральному округу, где коэффициент составляет 13,6. При этом значение в Башкирии незначительно превысило общероссийский показатель, который зафиксирован на отметке 12,5.