Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция вмешалась в поножовщину водителей на дороге в Атырау

В Атырау спор между водителями перерос в поножовщину — один автолюбитель порезал другому руку. В конфликт вмешалась полиция, передает «Ак Жайык».

Источник: Nur.kz

Инцидент произошел 17 ноября на улице М. Баймуханова. Однако огласку он получил только сейчас.

По данным департамента полиции Атырауской области, водители Hyundai и Toyota не поделили дорогу. Спор перерос в агрессию.

Молодой мужчина ранил руку обидчика. Раненого пострадавшего передали медикам, а второго водителя доставили в отдел полиции.

В отношении второго водителя оформили несколько административных протоколов. Его обвинили в управлении автомобилем без государственных номерных знаков, без обязательного страхового полиса и без регистрации транспортного средства.

Машину поместили на специальную стоянку. Полиция проводит дальнейшую проверку обстоятельств.