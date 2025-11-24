Полиция вмешалась в поножовщину водителей на дороге в Атырау

Инцидент произошел 17 ноября на улице М. Баймуханова. Однако огласку он получил только сейчас.
По данным департамента полиции Атырауской области, водители Hyundai и Toyota не поделили дорогу. Спор перерос в агрессию.
Молодой мужчина ранил руку обидчика. Раненого пострадавшего передали медикам, а второго водителя доставили в отдел полиции.
В отношении второго водителя оформили несколько административных протоколов. Его обвинили в управлении автомобилем без государственных номерных знаков, без обязательного страхового полиса и без регистрации транспортного средства.
Машину поместили на специальную стоянку. Полиция проводит дальнейшую проверку обстоятельств.